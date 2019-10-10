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Невеста заказала красивый торт с павлином и получила «скособоченную индюшку, больную проказой» (фото)
Жительница американского штата Джорджия Рена Дэвис заблаговременно заказала на свою свадьбу красивый торт. Она показала женщине-кондитеру фотографию приглянувшегося ей торта, украшенного эффектным павлином с длинным хвостом из капкейков. И попросила сделать такой же — только в форме сердца и с двумя павлинами.
За будущую работу невеста заплатила авансом 300 долларов. И пришла в ужас, когда ей доставили заказ вечером накануне свадьбы. Как пишет издание Metro, во-первых, вместо изысканной помадки при украшении торта был использован обычный сливочный крем. Но хуже всего — выглядел торт совсем не так, как рисовалось Рене в мечтах.
Сестра жениха разместила в соцсети Facebook фотографии. «Один из „павлинов“ выглядит, как больная проказой индейка или что-то в этом роде. Вторая птица, которая предполагалась белой, вовсе не белая. У нее даже нет хвоста и она вообще не кажется птицей… „Птичек“ ничего не поддерживало, и торт сильно накренился под собственным весом уже при доставке. А к утру он скособочился еще больше — так что „птицы“ сидели на его нижнем ярусе», — написала родственница Дэвис.
Сама Рена говорит, что спустя пять минут после ухода кондитера, у одной из птиц отвалилась голова.
В итоге утро в день своей свадьбы женщина провела в походах по магазинам в поисках подходящего торта.
Рена потребовала вернуть ей деньги. Кондитер поначалу отказалась. Однако затем прислала ей их по почте — после того, как фотографии ее работы распространились по соцсетям.
Как пишет издание Metro, торт простоял три дня в холодильнике, после чего Рена его выбросила. Она говорит, что была так рассержена, что даже не попробовала его на вкус.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что неудавшуюся свадебную фотосессию, где невеста кажется наполовину лысой и с глазом циклопа, а жених — с огромным ухом вместо лица.
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