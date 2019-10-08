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Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)

На интернет-платформе Reddit живое обсуждения вызвала странная фотография жениха и невесты. Пытаясь сделать романтичный силуэтный снимок поцелуя новобрачных, фотограф неудачно применил спецэффекты и создал нежелательную оптическую иллюзию.

Пользователи сети подметили, что на фото на фоне лица невесты прорисовывается другое изображение — поменьше, на котором девушка кажется наполовину лысой, с одним циклопическим глазом, расположенным посредине лба и устремленным вниз. А у «мини-жениха» вместо лица красуется огромное ухо.

«Вот что происходит, когда кто-то использует фильтры Instagram и считает себя великим фотографом», «Я не могу удержаться от смеха», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невесту раскритиковали за то, что она одела своих подружек в «мешки для мусора» и кроссовки.

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