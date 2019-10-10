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Украина

Мы не обслуживающий персонал для США, — Зеленский

14:10 10 октября 2019 119
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 10 октября, в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

«При всем уважении к США, мы не обслуживающий персонал политики Соединенных Штатов. Мы — независимая страна. Мы хотим не терять отношения, а укреплять их», — заявил Владимир Зеленский в ответ на вопрос американского журналиста о том, что он станет делать, если Дональд Трамп будет продолжать просить у него об услугах.

«Он мощный и энергичный, но на меня он не давил», — так Владимир Зеленский прокомментировал общение с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, «ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию пресс-марафона Владимира Зеленского и публикуют все важные заявления, сделанные на встрече.

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