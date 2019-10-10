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"Укрзалізниця" ввела новшество для пассажиров поездов на Донбасс
«Укрзалізниця» увеличила до 45 дней срок продажи билетов на 16 поездов, следующих в восточном направлении. Исключение составляет поезд сообщением «Интерсити"+ № 712/711 Киев-Константиновка. Ранее «ФАКТЫ» писали, какие дополнительные поезда запустили к празднику Покрова.
В список включены поезда:
- № 10/9 Киев — Мариуполь;
- № 20/19 Киев — Лисичанск;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 70/69 Львов — Мариуполь;
- № 84/83 Киев — Мариуполь;
- № 92/91 Одесса — Костантиновка;
- № 96/95 Мариуполь — Харьков, Бахмут;
- № 116/136 — 135/115 Киев — Бердянск, Покровск;
- № 124/123 Киев — Костантиновка;
- № 126/125 Киев — Костантиновка;
- № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск;
- № 140/139 Днепр — Лисичанск;
- № 142/141 Львов — Бахмут;
- № 142/141 Одесса — Мариуполь;
- № 205/206 Покровск — Харьков;
- № 215/216 Покровск — Новоалексеевка.
Предварительная продажа билетов на первые сутки продажи стартует с 08:00.
Напомним, на оккупированном Донбассе продолжается имитация восстановления пассажирского железнодорожного сообщения. После того, как в сети показали «поезд» из двух вагонов сообщением Донецк-Еленовка, который тянет допотопный тепловоз, появилось еще одно фото, на котором на фоне терриконов донецкую степь «бороздит» пригородный «экспресс» из одного вагона с видавшим виды тепловозом от Ясиноватой до Чумаково.
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