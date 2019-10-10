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В Атлантике прекратили поиски шести пропавших украинцев
Украинские моряки, которые оказались за бортом при катастрофе в Атлантическом океане судна Bourbon Offshore, до сих пор не найдены, и их поиски прекращены. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице Facebook.
«Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции», — написала Людмила Денисова.
Она обратилась к министру иностранных дел Вадиму Пристайко с просьбой о содействии в поиске пострадавших граждан Украины.
Ранее сообщалось, что из 14 членов экипажа судна Bourbon Offshore десятеро были гражданами Украины, стали известны их имена.
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