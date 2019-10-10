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"Он использовал самый сильный язык из всех возможных": Трамп отреагировал на пресс-марафон Зеленского
Президент США Дональд Трамп не оставил без внимания пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, во время которого ему задавали много вопросов по «Украинагейту».
В своем Twitter он в очередной раз назвал фейковыми американские СМИ, «связанные» с демократами и подчеркнул, что Зеленский в очередной раз подтвердил, что американский лидер «не оказывал никакого давления и не делал ничего плохого».
«Он использовал самый сильный язык из всех возможных. Это должно положить конец этому жульничеству демократов», — написал Трамп.
Напомним, демократы обвиняют Трампа в подрыве национальных интересов и попытке давления на главу суверенного государства — Владимира Зеленского — с целью получения личной политической выгоды. Президент США в ходе разговора, стенограмму которого опубликовал Белый дом, дал понять Зеленскому, что крайне заинтересован в возобновлении расследования Генеральной прокуратурой Украины деятельности нефтегазовой компании Burisma, в состав совета директоров которой на протяжении пяти лет входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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