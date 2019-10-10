Был зол и пьян: полиция нашла хулигана, разбившего мемориальный знак атошникам на Полтавщине

Происшествия

Всего сутки понадобились оперативникам Чутовского райотдела полиции Полтавской области на то, чтобы установить личность вандала, повредившего мемориальную доску в честь земляков, погибших в зоне Антитеррористической операции. Напомним, возмущенные местные жители писали в соцсетях, что сделавших это стоило бы «отправить в АТО хотя бы на месяц патроны подносить».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хулиганские действия совершил 17-летний учащийся одного из местных учебных учреждений. С его слов, в ту ночь, 9 октября, он отдыхал вместе со знакомыми, с которыми у него произошла ссора. Свою злость он выместил на металлической конструкции, мимо которой проходил, ударив по ней ногой. Что это мемориальная доска он, дескать, не знал, и вообще, не помнит, что творил, поскольку находился под воздействием алкоголя», — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Несовершеннолетний, по словам спикера областной полиции, раскаивается в содеянном и просит прощения у родственников погибших защитников и у своих земляков. Его родители тоже просят извинить их за поступок сына и обещают восстановить доску за свои средства. Родителям также придется заплатить штраф за неадекватные действия молодого человека.

Ранее в столичном парке Голосеевского района вандалы облили краской памятный знак на месте, где должен быть сооружен памятник украинским военным, погибшим на Донбассе.

А в Черниговской области осквернили памятники бойцам, погибшим на Донбассе.

Вандала, осквернившего могилу воина в Сумах, задержали. Его могут осудить на семь лет тюрьмы.

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