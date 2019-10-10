Маркетолог с дипломом фармацевта: что известно о новом сопернике Усика

Спорт

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США) бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе непобедимый украинец Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом дивизионе против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПОЕДИНКА УСИК — УИЗЕРСПУН

Соперники уже провели открытые тренировки в Чикаго, впереди их еще ожидает дуэль взглядов и взвешивание, а пока самое время поближе познакомиться с оппонентом нашего соотечественника.

Чазз — старший из трех детей в семье. В юные годы подавал большие надежды в баскетболе и легкой атлетике, но при этом не забывал и об учебе. Закончил с баллом выше среднего школу в родном Полсборо и затем поступил в университет Святого Джозефа. Там Уизерспун не только получил диплом в области фармацевтического маркетинга, но и со второго курса увлекся боксом. Тем более, было с кого брать пример: его троюродный брат — бывший чемпион мира по версиям WBC и WBA в супертяжелом весе Тим Уизерспун.

Успех в новом виде спорта пришел к Чаззу уже через год — он выиграл чемпионский титул «Золотые перчатки» в штате Пенсильвания. Еще через полгода Уизерспун занял третье место на всеамериканском турнире национальной полиции, а затем победил на Средне-Атлантическом региональном турнире, попутно будучи удостоенным звания «Наиболее выдающегося боксера», благодаря чему получил право выступить на чемпионате США.

Там Чазз занял второе место, что позволило ему войти в команду американских боксеров на Олимпийские игры в Афинах. Правда, на олимпийский ринг ему выйти так и не удалось, поскольку он так и провел весь турнир в качестве запасного. Вернувшись из Афин, Уизерспун еще раз выиграл турнир «Золотые перчатки» в родном штате, а затем триумфовал на чемпионате США, став первым в истории боксером, кому удалось все матчи, включая финальный, завершить нокаутом.

На показателе в 26 побед и 6 поражений на любительском ринге Чазз решил открыть новую страницу в своей карьере и стал профессионалом. Свой первый бой в новом статусе Уизерспун провел 12 декабря 2004 года, уже в первом раунде нокаутировав своего соотечественника Джеймса Дэниелса. Затем последовала серия из 23 побед подряд (15 из них — нокаутом), но в первом же титульном поединке за пояс континентального чемпиона Америки по версии WBC с Крисом Арреолой, который прошел 21 июня 2008-го, нашего героя постигла неудача. Причем, поражение получилось глупейшим — тренер Чазза, не дожидаясь гонга об окончании третьего раунда, вышел в ринг, что послужило поводом для дисквалификации его подопечного. Не случись подобного казуса, кто знает, как сложилась бы дальнейшая карьера Уизерспуна.

А так — вновь три победы в проходных поединках и затем поражение 5 декабря 2009-го от еще одного своего соотечественника Тони Томпсона (нокаут в девятом раунде), который за полтора года до этого был побит нашим Владимиром Кличко. Последнее на данный момент поражение в профессиональной карьере Уизерспун потерпел 28 апреля 2012 года, причем вновь досрочное, будучи нокаутированным Сетом Митчеллом в третьем раунде поединка за титул WBO NABO.

Уизерспун потерпел от Митчелла второе поражение на профессиональном ринге

С тех пор Чазз провел еще восемь боев, которые все завершились в его пользу (но и имена соперников, надо сказать, среднестатистическому любителю бокса ничего не скажут), последний из которых — 23 марта нынешнего года, победив Сантандера Сильгадо.

Примечательно, что когда появились слухи о том, что Уизерспун станет новым соперником Усика 12 октября в Чикаго, многие журналисты растиражировали информацию о том, что Чазз дисквалифицирован и не может проводить бои до 20 ноября нынешнего года. Вот только отстранение, вынесенное Атлетической комиссией штата Пенсильвания, распространяется исключительно на данный штат — а Чикаго, как известно, относится к Иллинойсу.

«Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так пребывал в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить нечего. Александр дебютирует в хэвивейте, ему как раз предстоит узнать, что тут — совсем другая игра. Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы», — признался Уизерспун после официального объявления о том, что именно он станет соперником украинца.

Чазз понимает, что это фактически его лебединая песня в боксе и реальный шанс заработать неплохой гонорар — так что ожидаем интересный бой и, естественно, дебютной победы Усика в супертяжелом дивизионе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой Усик — Уизерспун.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter