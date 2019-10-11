Украина

Редакция программы «Схемы: коррупция в деталях» опровергла заявление Владимира Зеленского о неэтичных действиях журналиста Сергея Андрушко по отношению к пресс-секретарю президента Юлии Мендель. Об этом главный редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая написала в Facebook.

«Наша редакция отвергает обвинения Владимира Зеленского, что журналист Сергей Андрушко вел себя неэтично и „кидался“ на кого-то», — написала журналистка.

Седлецкая отметила, что подобные заявления «не имеют ничего общего с реальностью». Она добавила, что такими обвинениями Зеленский пытается оправдать незаконные действия своей подчиненной. Журналистка сказала, что форма, в которой инцидент обсуждался, снижает его до уровня дискуссии, манипулируя на теме гендера.

«Кроме того, обсуждать инцидент в русле противопоставления „здорового мужика против девочки“ — это снижать уровень дискуссии и манипулировать на теме гендера, что звучит очевидно унизительно для обеих сторон», — отметила Седлецкая.

Дискуссия на пресс-марафоне по этому вопросу, по ее мнению, была совершенно о другом — о том, имеет ли право пресс-секретарь президента с применением физической силы изолировать журналистов от президента, когда они пытаются задать свои, часто острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства.

Седлецкая также отметила, что действия пресс-секретаря носят систематический характер.

Напомним, что 26 сентября журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач опубликовал в своем Facebook кадры, на которых пресс-секретарь президента Юлия Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался задать вопрос Зеленскому. Позже она заявила, что не считает, что совершила «нечто критическое», ведя себя агрессивно с журналистами. Она уверена, что журналист Сергей Андрушко «сам бросался», когда пытался задать вопрос. После этого группа журналистов «Инициатива 34» призвала президента Владимира Зеленского уволить своего пресс-секретаря Юлию Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 октября, во время пресс-марафона Kyiv Food Market президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал действия своего пресс-секретаря Юлии Мендель по отношению к журналисту «Радио Свобода» Сергею Андрушко. «Но я ее защищаю… И я живой человек с ошибками, и она живой человек. Поэтому „девочку“ в этом случае буду защищать», — заявил Зеленский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter