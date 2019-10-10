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В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе — сразу за два года — 2018-й и 2019-й. Ими стали 57-летняя польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук (которая родилась в семье выходцев из Украины) и 76-летний австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

Проживающая во Вроцлаве Токарчук закончила психологический факультет Варшавского университета, работала психотерапевтом. В 1993 году вышел ее первый роман «Путь людей книги». В 2008 году роман «Бегуны» принёс ей самую престижную в стране литературную премию «Нике». За него же она получила Международную Букеровскую премию. Нобелевской премии за 2018 год ее удостоили за «воображение рассказчика, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни».

Петер Хандке в 1995 году стал лауреатом премии памяти Шиллера. Он известен своими романами «Шершни», «Мой год в бухте Ничто. Сказка из новых времен», сборниками «Медленное возвращение домой», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым». Нобелевскую премию ему вручат за «за влиятельную работу, которое с лингвистической изобретательностью исследовало периферию и специфику человеческого опыта».

В прошлом году премия не присуждалась из-за скандала, в центре которого оказался французский фотограф Жан-Клода Арно — муж поэтессы Катарины Фростенсон, члена Нобелевской комитета Шведской академии с 1992 года. Его обвинили во многочисленных сексуальных домогательствах, а также в том, что он разглашал имена будущих лауреатов до их официального оглашения. Скандал привел к отставке Фростенсон, а также секретаря академии Сары Даниус и еще нескольких членов комитета. В итоге не было необходимого кворума.

15 октября 2018 года Новая академия Швеции присудила альтернативную Нобелевскую премию по литературе Мариз Конде.

В этом году списках букмекеров фаворитами числились 69-летняя канадская писательница и поэтесса Энн Карсон, 81-летняя французская писательница Мариз Конде, китаянка Джан Сюэ, японец Харуки Мураками и российский автор Людмила Улицкая.

Ранее были названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии, в области физики, а также в области химии.

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