Шоу-бизнес

Названа причина, по которой Джоли и Питт не могут закончить мучительный развод

44-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт до сих пор не оформили свой развод. Судебное разбирательство бывших партнеров длится уже три года, напоминает Yahoo со ссылкой на The Blast.

Как известно, звездные супруги объявили о своем расставании в 2016 году — через год после официальной свадьбы, которая состоялась в роскошном имении во Франции. До этого пара жила 9 лет в гражданском браке и воспитывала вместе шестерых детей — троих биологических и троих усыновленных.

Новость о разводе шокировала поклонников актеров. За несколько месяцев до расставания Джоли заверяла журналистов, что у них с Брэдом отличные отношения и что их пару можно назвать «стабильной».

На протяжении последних трех лет Анджелина и Брэд судятся друг с другом. Вначале свой характер проявила Джоли. Именно исполнительница роли Малефисенты подала на развод и добивалась единоличной опеки над общими наследниками.

Питт не соглашался на условия экс-возлюбленной. Актер доказал, что является хорошим отцом, который хочет воспитывать общих отпрысков. После многочисленных ссор и встреч с адвокатами супруги сумели договориться в вопросе о детях, но возникла новая трудность.

Теперь артисты не могут поделить нажитое имущество. В частности, им не удается решить, кому достанется совместный бизнес — алкогольный бренд Château Miraval. Компания был создана несколько лет назад и названа в честь замка и виноградника на юге Франции. Именно там состоялась свадебная церемонии Джоли и Питта. Сейчас актеры не готовы друг другу уступить и борются за винный бизнес.

Брэд попросил ускорить рассмотрение вопроса и заявил о желании нанять частного судью. Его просьба была удовлетворена при условии, что он лично оплатит услуги служителя Фемиды. Анджелина согласилась с решением актера. Юристы предполагают, что нанятый судья может ощутимо упростить рассмотрение дела и позволит экс-возлюбленным развестись в самое ближайшее время.

В начале октября Джоли призналась, что Питт заставил ее пойти под венец. Актриса заявила, что ее устраивали незарегистрированные отношения, а штамп в паспорте всё испортил.

Во время промо-тура своего нового фильма звезда разоткровенничалась на счет личной жизни. По ее словам, период после расставания с Брэдом дался ей очень непросто. Более того, внутренние переживания отразились на здоровье многодетной матери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Джоли вместе с дочерьми вышла на красную дорожку премьеры фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Актриса предпочла изысканный наряд в готическом стиле.

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