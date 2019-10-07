- 13:53 Сидел на руках у водителя: в жутком ДТП на Киевщине погиб ребенок
- 13:41 В необычном топе из «лепестков» и брюках: Анджелина Джоли на фотосъемке в Риме
- 13:41 Под Киевом изнасиловали 16-летнюю девушку: подозревают ее отца
- 13:40 В Киеве перекрывают движение на Северном мосту (схемы)
- 13:20 То ли жонглер, то ли мастер боевых искусств: китайский повар удивил пользователей сети своим мастерством
- 13:18 Сделано важное заявление о разведении сил на Донбассе
- 13:14 Зеленский поручил упростить поездки на оккупированный Донбасс
- 13:07 Попытка национализации «Мотор Сичи» приведет к коллапсу в регионе и окончательной потере участия Украины в отрасли, — СМИ
- 12:54 В Хмельницком под окна дома бросили гранату: первые подробности и фото
- 12:43 В "Слуге народа" заявили, что боевики "ДНР"-"ЛНР" могут остаться на Донбассе
- 12:43 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
- 12:35 Курс доллара и евро вновь начал падать: как это отразилось на цене недвижимости
В необычном топе из «лепестков» и брюках: Анджелина Джоли на фотосъемке в Риме (фото)
44-летняя Анджелина Джоли продолжает рекламировать по всему миру свой новый фильм «Малефисента 2». На этот раз кинозвезда приняла участие в фотосъемке в столице Италии Риме. Компанию ей составила еще одна звезда картины — 61-летняя Мишель Пфайффер.
Как пишет издание Daily Mail, Джоли надела для этого черные облегающие брюки и необычный длинный топ на бретельках в сиреневых тонах. Топ отличается интересным покроем — он ка будто бы сшит из лепестков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в буквальном смысле блистательная Анджелина Джоли в шикарном серебристом платье воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом в Японии.
Читайте также: Анджелина Джоли снялась голой для обложки журнала.
Читайте также: «Двойник-зомби» Анджелины Джоли из Ирана арестована за богохульство.
Читайте также: Ошибок было много, но я готова повторить каждую из них, даже свои татуировки, — Анджелина Джоли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...