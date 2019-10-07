Стиль жизни

В необычном топе из «лепестков» и брюках: Анджелина Джоли на фотосъемке в Риме (фото)

44-летняя Анджелина Джоли продолжает рекламировать по всему миру свой новый фильм «Малефисента 2». На этот раз кинозвезда приняла участие в фотосъемке в столице Италии Риме. Компанию ей составила еще одна звезда картины — 61-летняя Мишель Пфайффер.

Как пишет издание Daily Mail, Джоли надела для этого черные облегающие брюки и необычный длинный топ на бретельках в сиреневых тонах. Топ отличается интересным покроем — он ка будто бы сшит из лепестков.

Фото Getty

Анджелина и Мишель. Фото Getty

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в буквальном смысле блистательная Анджелина Джоли в шикарном серебристом платье воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом в Японии.

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