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Шоу-бизнес

Какое приятное знакомство: Лобода с младенцем на руках заинтриговала сеть (фото)

16:51 2 октября 2019 181
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Светлана Лобода после российских гастролей вернулась в Киев, где пишет новый альбом. Она отгуляла на дне рождения своего друга, телеведущего Анатолия Анатолича, выступила на свадьбе знакомой в дорогом отеле в центре столицы. Находит Светлана время и для встреч с друзьями.

Певица опубликовала в Instagram нежное фото с младенцем на руках, заинтриговав сеть. Оказалось, что этот малыш подруги Лободы, дизайнера Лилии Литковской, которая недавно стала мамой.

«Какое приятное знакомство❤@litkovskaya_official ❤#маленькийБудда», — написала под трогательным фото Лобода, рассекретив пол ребенка.

Напомним, Светлана не показывает лицо своей младшей дочери Тильды, которой исполнился год и четыре месяца. Не называет и имя ее отца. В интервью Ксении Собчак Лобода рассказала о любви к Тиллю Линдеманну, однако прямо не ответила на вопрос об их отношениях.

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