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- 11:35 Поменяла микрофон на грабли: Таисия Повалий сама убирает листву у своего дома под Киевом
Поменяла микрофон на грабли: Таисия Повалий сама убирает листву у своего дома под Киевом (фото)
Известная украинская певица, гастролирующая в России, Таисия Повалий, юбилейный концерт которой в столичном дворце «Украина» отменили, вернулась в Украину. Она показала несколько осенних фото во время прогулки по центральным улицам столицы. А в будние дни артистка занимается тем же, что и большинство украинцев, у кого есть частные дома. Повалий показала, как сама убирает листья на участке возле своего частного дома под Киевом. На уборку Таисия вышла при полном параде — с макияжем и в ярком образе.
Повалий говорит, что всегда сама убирает листву и никому не доверят это важное дело. Для убедительности показала несколько снимков с садовым инвентарем.
«Каждый год убираю листья у дома, никому не доверяю. Вот никто так не уберёт, как Я!», — написала Повалий под фото.
Сейчас в Киеве также проводят время гастролирующие в РФ коллеги Повалий. Светлана Лобода показала, как работает над своей фигурой. Ани Лорак прогулялась по осеннему Киеву.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Повалий скоро станет бабушкой, невестка подарит ей внука.
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