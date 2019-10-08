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Поменяла микрофон на грабли: Таисия Повалий сама убирает листву у своего дома под Киевом (фото)

11:35 8 октября 2019 579
Таисия Повалий
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица, гастролирующая в России, Таисия Повалий, юбилейный концерт которой в столичном дворце «Украина» отменили, вернулась в Украину. Она показала несколько осенних фото во время прогулки по центральным улицам столицы. А в будние дни артистка занимается тем же, что и большинство украинцев, у кого есть частные дома. Повалий показала, как сама убирает листья на участке возле своего частного дома под Киевом. На уборку Таисия вышла при полном параде — с макияжем и в ярком образе.

Повалий говорит, что всегда сама убирает листву и никому не доверят это важное дело. Для убедительности показала несколько снимков с садовым инвентарем.

«Каждый год убираю листья у дома, никому не доверяю. Вот никто так не уберёт, как Я!», — написала Повалий под фото.

Сейчас в Киеве также проводят время гастролирующие в РФ коллеги Повалий. Светлана Лобода показала, как работает над своей фигурой. Ани Лорак прогулялась по осеннему Киеву.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Повалий скоро станет бабушкой, невестка подарит ей внука.

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