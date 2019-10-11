Мир

Нобелевская премия мира за 2019 год досталась Абию Ахмеду Али: кто он такой и что о нем известно (фото)

11 октября в столице Норвегии Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2019 года. Им стал 43-летний премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который подписал мирное соглашение со своим коллегой из Эритреи Исайей Аферки. Таким образом он окончательно прекратил 20-летнюю войну между двумя странами. В 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии, но в 1998 году начался вооруженный конфликт из-за пограничных территорий. Активные бои продолжались два года. за это время погибли от 70 до 100 тысяч человек.

В 2018 году премьер-министр Эфиопии и президент Эритреи заключили мирный договор и договорились сотрудничать в ряде сфер, в том числе в экономической. Тогда же в Эфиопии были освобождены тысячи заключенных, осужденных по политическим статьям.

ГГлава правительства Эилпии награжден, как говорится в официальном заявлении, «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей». Кроме того, Абий Ахмед «инициировал важные реформы в Эфиопии, дающие многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее», как отметил Норвежский Нобелевский комитет.

Абий Ахмед Али — первый премьер-министр страны, принадлежащий к народу оромо, а также первый мусульманин на этом посту.

Ранее эфиопский премьер назывался в числе фаворитов.

В этом году на премию претендовал 301 кандидат, из которых 223 — это частные лица и еще 78 — различные организации.

Американский журнал Time называл в числе наиболее вероятных претендентов шведскую активистку Грету Тунберг, которая прославилась своими акциями протеста и выступлениями на тему изменения климата. В сентябре Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, сурово отчитав мировых лидеров. «Вы, с вашими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» — заявила она. Тунберг лидировала также и в списках букмекеров. Если бы 16-летняя Тунберг победила, то стала бы самым юным обладателем Нобелевской премии мира в истории, опередив пакистанскую правозащитницу Малалу Юсуфзай, которая получила эту премию в 2014 году в возрасте 17 лет.

В числе фаворитов назывались также премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ставшая «символом сочувствия, неповиновения и силы» после теракта в Крайстчерче, вождь бразильских аборигенов Раони Метуктире, который много лет защищает тропический лес Амазонии, международная группы «Репортеры без границ», которая борется за свободу СМИ и права журналистов, Агентство ООН по делам беженцев и другие.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине, физике, химии и литературе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter