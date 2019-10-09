Мир

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2019 год

Нобелевская неделя продолжилась объявлением имен лауреатов, которым досталась награда в области химии. Ими стали 97-летний американский физик Джон Гуденаф, 77-летний британский химик Стэнли Уиттингэм и 71-летний японский химик Акира Есино. Они отмечены за разработку литий-ионных батарей — одного из самых распространенных на сегодняшний день в мире возобновляемых источников питания.

Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях. Так, премии по физиологии и медицине удостоились британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Кэлин-младший и Грегг Семенза за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.

Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты.

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