- 14:41 По человеческим меркам ей было бы 136 лет: умерла самая старая собака в Украине
- 14:28 Как сделать из ребенка звезду экрана: советы продюсера шоу «Дети против звезд»
- 14:27 ГБР объявило в розыск миллиардера Жеваго
- 14:18 Под Киевом трагически погибли сестры-близнецы: подробности и фото с места происшествия
- 14:17 Модное пирожное «Киевский каштан»: легкий рецепт
- 14:10 Мининфраструктуры не имеет плана развития конкурентной авиаотрасли в Украине, — СМИ
- 14:09 Не Шевченко: «Милан» представил нового главного тренера
- 14:07 Кейт Миддлтон посетила музей в зеленых кюлотах и бордовом джемпере за 47 долларов
- 14:07 У Зеленского ответили на слухи о его встрече с бизнесменом Кислиным в США
- 13:54 Угроза терактов в Германии: сириец на угнанном грузовике протаранил восемь автомобилей
- 13:41 Молодожены Джастин Бибер и Хейли Болдуин снялись в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein
- 13:39 Труба заявил, что дело Пашинского могут переквалифицировать
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2019 год
Нобелевская неделя продолжилась объявлением имен лауреатов, которым досталась награда в области химии. Ими стали 97-летний американский физик Джон Гуденаф, 77-летний британский химик Стэнли Уиттингэм и 71-летний японский химик Акира Есино. Они отмечены за разработку литий-ионных батарей — одного из самых распространенных на сегодняшний день в мире возобновляемых источников питания.
Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях. Так, премии по физиологии и медицине удостоились британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Кэлин-младший и Грегг Семенза за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.
Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.