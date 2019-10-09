24.69 / 25.05 27.00 / 27.50
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2019 год

12:59 9 октября 2019 72
Нобелевская медаль
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Нобелевская неделя продолжилась объявлением имен лауреатов, которым досталась награда в области химии. Ими стали 97-летний американский физик Джон Гуденаф, 77-летний британский химик Стэнли Уиттингэм и 71-летний японский химик Акира Есино. Они отмечены за разработку литий-ионных батарей — одного из самых распространенных на сегодняшний день в мире возобновляемых источников питания.

Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях. Так, премии по физиологии и медицине удостоились британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Кэлин-младший и Грегг Семенза за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.

Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Руки жениха и невесты

Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)

Анна Седокова

Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи (фото)

мужчина

В Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин: детали происшествия

Сериал Сваты

Федору больно: стала известна “болезненная” реакция актера Добронравова на предложение запретить «Сватов»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер