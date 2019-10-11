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Крысы покидают корабль: экс-"министр ДНР" получила должность в Воркуте

11:51 11 октября 2019 300
Экс-«министр ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Бывший «министр образования» так называемой «ДНР» (с мая 2015 года по февраль 2018 года) Лариса Полякова назначена на должность директора Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета, написано на сайте администрации столицы республики Коми.

Оказывается, в апреле 2019 года Полякова переехала в Ухту, где занимала должность профессора кафедры экономики местного университета, потом недолго исполняла обязанности начальника учебно-методического управления университета, а совсем недавно ей предложили перебраться в Воркуту. Она стала заведующей кафедрой строительства и экономики, а также исполняющей обязанности директора Воркутинского филиала УГТУ.

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Лариса Полякова родилась в 1970 году в Енакиево. Окончила математический факультет Донецкого национального университета и получила степень доктора наук. До войны работала заведующей кафедрой информационных технологий Донецкого государственного университета управления. «Министром» стала после увольнения Игоря Костенока, обвиненного в разворовывании гуманитарной помощи.

Известно, что ее сын Александр участвовал в «ополчении» (позывной «Соломон»), сейчас является членом организации «Вежливая молодежь». Он периодически отдыхает с друзьями в аннексированном Крыму. Учится в российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Стоимость обучения в этом вузе варьируется от 220 тысяч до 448 тысяч рублей в год.

В местных пабликах отреагировали с юмором: «Скоро „Пушок“ будет каким-то губернатором в России, а „министр финансов“ на повышение пойдет — в Магадан, кассиром на заправку».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» нет четкого видения, как после реинтеграции окупированного Донбасса в Украину следует поступить с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

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