Мир

Нефть нашли в одно время: в сети показательно сравнили Дубай и Сургут (фото)

В Дубае, городе Объединенных Арабских Эмиратов, нефть нашли в том же году, что и в российском Сургуте. От цен на этот энергоноситель во многом зависит благосостояние ОАЭ и РФ. Максим Мирович выложил в Twitter фотографии обоих городов, сделанные в наши дни.

Представленные фото убедительно показывают разницу в уровне жизни двух городов, которые когда-то имели одинаковые стартовые позиции для развития. Изображения в очередной раз демонстрируют, насколько эффективно в разных странах могут использовать богатства своих недр.

Ранее сообщалось, что стало известно, как будут меняться осенью цены на украинском рынке топлива. При этом запрет России на экспорт в Украину нефтепродуктов, оказалось, не несет практически никакой угрозы.

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