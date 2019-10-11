Шоу-бизнес

Краситься надо: Лобода без макияжа напугала поклонников (фото)

Украинская певица Светлана Лобода, которая чаще выступает в России, удивила поклонников фото без макияжа.

Лобода, которая три дня не появлялась в соцсетях, встревожила своих подписчиков молчанием, но сейчас успокоила: все нормально, улетела на отдых-перезагрузку.

К сообщению Лобода прикрепила несколько снимков без макияжа. Правда, воспользовалась фильтром.

Но если пользователи сети восхищенно комментируют фото Аллы Пугачевой без макияжа, то снимки ее «преемницы» им не понравились.

«Тот момент, когда естественность — это некрасиво», «Краситься все-таки надо!!! Причем всем!», «Я испугался. Отписка», — пишут комментаторы.

Другие же отнеслись к фото снисходительно: «Ну, ничего такая, натурально», «Прекрасно и без косметики», — пишут они, а также отмечают, что Лобода похожа на Шер.

Напомним, ранее Лобода прилетала в Киев, чтобы сделать фигуру более стройной.

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