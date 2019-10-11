Обезврежена банда азербайджанцев, устроившая дерзкий налет под Киевом (фото)

Происшествия

11 октября в Киевской области задержана группа преступников. Они совершили дерзкое преступление, ограбив жителя села Кагарлицкого района. Об этом сообщает Национальная полиция.

Среди ночи преступники проникли в дом, избили хозяина и вынесли все сбережения: 37 тысяч долларов и 40 тысяч гривен. Совместными усилиями полиции, бойцов подразделения КОРД и работников СБУ преступники были задержаны через несколько часов.

Группировка включала шестерых уроженцев Азербайджана, которыми руководил их земляк, сейчас проживающий в Кагарлицком районе Киевской области. Все преступники прибыли в Украину в 2019 году.

Правоохранители изъяли вещи потерпевших и украденные средства.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали насильника, который трое суток издевался над женщиной-инвалидом.

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