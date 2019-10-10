Российский Олег Винник резко высказался по поводу болезни Анастасии Заворотнюк

Шоу-бизнес

За новостями о здоровье российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает лечение в реабилитационном центре, следят не только журналисты, поклонники, но и многие коллеги. Некоторые из них комментируют слухи вокруг болезни, как это сделал партнер по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов, с которым у Насти был роман. Другие категорически избегают разговоров с представителями СМИ, которые уже успели «похоронить» актрису.

Новости о смерти Заворотнюк вызвали волну возмущения. Резко высказался и популярный российский певец Стас Михайлов. Он потребовал от общественности прекратить все спекуляции на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и посоветовал всем молиться.

Об этом он написал на своей странице в Instagram. «Я — человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете. Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти», — написал Михайлов.

Напомним, после выписки из частной московской клиники Анастасию Заворотнюк якобы перевели в реабилитационный центр. Говорят, у нее наступил частичный паралич.

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