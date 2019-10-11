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Украина

Могут пройти десятки лет: в Украине озвучили новые сроки проведения выборов на Донбассе

14:53 11 октября 2019 138
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

Подготовка к проведению выборов на Донбассе — это длительный процесс и может растянуться на десятки лет. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя острый вопрос о выборах на той части Донбасса, которая в настоящий момент является оккупированной. Выборы в ОРДЛО предусмотрены в так называемой «формуле Штайнмайера», на которую согласилась Украина.

«Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими», — приводит заявление Бондара Укринформ.

«Мы можем идти (к выборам) десятки лет. И это надо понимать», — добавил заместитель министра.

Напомним, президент Зеленский дал понять, что рассматривает такой вариант, как проведение выборов на оккупированных территориях, если российские войска оттуда уйдут, а украинские вооруженные силы — не зайдут (хотя, возможно, войдут другие украинские государственные органы).

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