- 20:06 Журналисты должны быть сытыми: после пресс-марафона Зеленского в сети опубликовали ироническую памятку для представителей СМИ
- 20:00 Хочу вернуться на сцену: неожиданное признание бывшей звезды
- 19:52 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 19:46 Ветераны АТО выйдут на марш протеста 14 октября: озвучены требования к президенту
- 19:33 Усик – Уизерспун: онлайн-трансляция и все подробности боя
- 19:27 В сети появились фото итальянской виллы Зеленского
- 19:13 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 19:11 Эксперт назвал импорт электроэнергии из России энергетической капитуляцией Украины
- 19:10 Иностранцы не смогут покупать землю в Украине до 1 января 2024 года, — Гончарук
- 19:04 Нацбанк установил курс валют на первый рабочий день после выходных
- 19:01 НКРЭКУ хочет поставить импортеров электроэнергии в привилегированное положение, — эксперт
- 18:36 Дело о пожаре в «Токио Стар»: объявили еще одно подозрение и опознали погибшего
Хочу вернуться на сцену: неожиданное признание бывшей звезды
Уже в субботу, 12 октября, состоится пятый выпуск десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Свой артистизм и вокальные данные продемонстрируют многие известные персонажи, среди которых героиня скандального клипа группы «Ленинград» Мария Стопник и победитель проектов «Караоке на майдані» и «Шанс» Петр Дмитриченко. О провокациях на кастинге проекта читайте здесь.
Появлению на сцене «Х-фактора» участника Петра Дмитриченко очень обрадуется Игорь Кондратюк. После победы парня в проектах «Караоке на майдані» и «Шанс» Кондратюк некоторое время сотрудничал с Петром.
— Выступление показали по телевизору, и после этого начался самый большой пик моей популярности, — признался Петр. — Люди останавливали меня, говорили, как они переживают. Но я просто не был к этому готов. Популярность — очень тяжелая ноша, отключение от реальности, ощущение какой-то вседозволенности. Я хочу вернуться на сцену и начать все заново.
Придет на проект и Мария Стопник, сыгравшая главную роль в скандальном клипе группы «Ленинград» — «i_$uss». И хотя Мария с позитивом вспоминает работу над клипом, она хочет, чтобы ее запомнили не только как героиню этого видео.
— Я не хочу оставаться девочкой из клипа «Ленинград», — сказала Мария. — Я должна использовать все возможности, чтобы развиваться дальше.
— В этом году среди участников кастинга много очень сильных девичьих голосов, — признался «ФАКТАМ» музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица. — Были такие голоса, от которых у меня просто мурашки по коже бежали! По-моему, этот сезон, действительно, получился у нас особенным.
В этот раз приглашенным судьей юбилейного сезона станет известный музыкант Дмитрий Шуров.
Читайте также: Ссора Каменских с Поляковой и возвращение звезды 90-х: что увидим на новом кастинге «Х-фактора»
Читайте также: «Мне было страшно»: ученик Иво Бобула сделал неожиданное признание
Читайте также: Ни к селу, ни к городу: Андрей Данилко резко высказался об участниках «Х-фактора»
Читайте также: Я разбита и подавлена: откровенное признание участницы кастинга «Х-фактора»
Читайте также: До выступления с оркестром мы просто «дурковали» на сцене, — победитель «Х-Фактора»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...