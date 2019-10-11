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Шоу-бизнес

Хочу вернуться на сцену: неожиданное признание бывшей звезды

20:00 11 октября 2019 56
х-фактор
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Уже в субботу, 12 октября, состоится пятый выпуск десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Свой артистизм и вокальные данные продемонстрируют многие известные персонажи, среди которых героиня скандального клипа группы «Ленинград» Мария Стопник и победитель проектов «Караоке на майдані» и «Шанс» Петр Дмитриченко. О провокациях на кастинге проекта читайте здесь.

Появлению на сцене «Х-фактора» участника Петра Дмитриченко очень обрадуется Игорь Кондратюк. После победы парня в проектах «Караоке на майдані» и «Шанс» Кондратюк некоторое время сотрудничал с Петром.

Выступление показали по телевизору, и после этого начался самый большой пик моей популярности, — признался Петр. — Люди останавливали меня, говорили, как они переживают. Но я просто не был к этому готов. Популярность — очень тяжелая ноша, отключение от реальности, ощущение какой-то вседозволенности. Я хочу вернуться на сцену и начать все заново.

Придет на проект и Мария Стопник, сыгравшая главную роль в скандальном клипе группы «Ленинград» — «i_$uss». И хотя Мария с позитивом вспоминает работу над клипом, она хочет, чтобы ее запомнили не только как героиню этого видео.

— Я не хочу оставаться девочкой из клипа «Ленинград», — сказала Мария. — Я должна использовать все возможности, чтобы развиваться дальше.

— В этом году среди участников кастинга много очень сильных девичьих голосов, — признался «ФАКТАМ» музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица. — Были такие голоса, от которых у меня просто мурашки по коже бежали! По-моему, этот сезон, действительно, получился у нас особенным.

В этот раз приглашенным судьей юбилейного сезона станет известный музыкант Дмитрий Шуров.

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