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Украина

ЦИК назначила первые местные выборы: названа дата

21:06 11 октября 2019 50
избирательные урны
Инф. «ФАКТОВ»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах. Об этом говорится на странице ЦИК в Facebook.

«Рассмотрев обращение 21 областной госадминистрации относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад, Комиссия установила их соответствие порядку назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских глав и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных громадах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ)», — говорится в сообщении.

Начнется избирательный процесс со 2 ноября.

Выборы пройдут в 21 области Украины. По предварительным подсчетам в них смогут принять участие более 380 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что местные выборы в Киеве, которые команда Зеленского собиралась провести 8 декабря, пройдут в следующем году.

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