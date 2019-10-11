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ЦИК назначила первые местные выборы: названа дата
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах. Об этом говорится на странице ЦИК в Facebook.
«Рассмотрев обращение 21 областной госадминистрации относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад, Комиссия установила их соответствие порядку назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских глав и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных громадах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ)», — говорится в сообщении.
Начнется избирательный процесс со 2 ноября.
Выборы пройдут в 21 области Украины. По предварительным подсчетам в них смогут принять участие более 380 тысяч человек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что местные выборы в Киеве, которые команда Зеленского собиралась провести 8 декабря, пройдут в следующем году.
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