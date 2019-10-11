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На железнодорожных вокзалах Львова и Одессы появились залы для военных
После Киева «Укрзалізниця» открыла залы ожидания для участников операции Объединенных сил во Львове и Одессе.
Как сообщили в ведомстве, переоборудования залов выполнено собственными силами. Они оборудованы комнатой для приема пищи, санузлами, душем и тому подобное. Для комфорта посетителей здесь есть места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.
Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии документа, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).
Вскоре аналогичные залы заработают в Днепре, Харькове и Николаеве.
Напомним, что первый зал ожидания для военнослужащих был открыт 1 октября 2019 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Им уже воспользовалось более 500 защитников Украины. До этого на столичном железнодорожном вокзале работал пункт отдыха для военных, созданный волонтерами.
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