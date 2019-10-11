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Вокруг лауреата Нобелевской премии по литературе разгорелся грандиозный скандал
Личность одного из лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийского писателя Петера Хандке назвали токсичной из-за поддержки сербов во время югославской войны 1990-х годов и близости к бывшему их лидеру Слободану Милошевичу.
Известно, что Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста, пишет Би-би-си.
Министр иностранных дел Албании Гент Чакай написал в Twitter, что награда постыдна и была присуждена «отрицателю геноцида».
«Никогда не думал, что буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии», — написал премьер-министр Албании Эди Рама в Twitter.
По мнению президента Косово Хашима Тачи, «решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам».
В 1999 году британский писатель Салман Рушди назвал его лауреатом премии Международный дебил года за «серию страстных оправданий геноцидного режима Слободана Милошевича». После объявления победы Хандке, Рушди заявил: «Мне нечего добавить сегодня, но я придерживаюсь того, что написал тогда».
Кроме того, десятки гневных комментариев продолжают появляться в официальном Twitter Нобелевской премии, под опросом «Читали ли вы какие-либо книги Нобелевского лауреата 2019 Петера Хандке?», пишет «Телеграф».
Шведская академия заявила, что Хандке был отмечен за «влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».
Ранее были названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии, в области физики, а также в области химии.
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