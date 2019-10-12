«Старуха»: хейтеры обвинили Аллу Пугачеву в «приукрашивании» фото

Шоу-бизнес

Известная певица Алла Пугачёва снова оказалась в центре внимания. В Интернете всплыла архивная фотография Аллы Борисовны, сделанная еще четыре года назад. Папарацци запечатлели Примадонну во время её прогулки с маленькой дочкой Елизаветой. Об этом пишет российский Пятый канал.

Алла Борисовна на необработанной фотографии фоторепортёров выглядит, мягко говоря, не очень красивой и привлекательной. Зато во всех официальных фотоотчетах, на обработанных фотографиях на страничках Галкина и Пугачевой Примадонна выглядит куда лучше.

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Если в социальных сетях поклонники Примадонной искренне восторгаются, то как только в Сети всплыла фотография с реальной внешностью Аллы Борисовны, на неё буквально накинулись интернет-хейтеры.

В то же время у Аллы Борисовны нашлись и защитники.

Преданные поклонники Примадонны вступились за неё перед злопыхателями. Поклонники Аллы Борисовны пишут хейтерам, что в 70-летнем возрасте, а Пугачевой сейчас именно 70 лет, выглядеть они будут явно не лучше.

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Поклонники напоминают, что старение — естественный процесс, от которого никто не застрахован. Зато якобы Алла Борисовна доказала, что не стала уподобляться многим своим коллегам, и отказалась от пластических операций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, кто вскоре заменит Аллу Пугачеву в фильме о Юлии Началовой.

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