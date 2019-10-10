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Шоу-бизнес

«Одно лицо, один голос»: стало известно, кто вскоре заменит Аллу Пугачеву (фото)

5:25 10 октября 2019 30
Мирабелла
Инф. «ФАКТОВ»

В РФ продолжается скандал вокруг киноленты о певице Юлии Началовой: снимать решила сразу два фильма. Над одной картиной работает «Первый канал» (это будет сериал), над второй — продюсер Андрей Загорский, который создает полнометражный фильм.

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В первом случае родители Юлии пошли на уступки и позволили использовать имя певицы и ее песни. Загорскому же они сказали категорическое «нет».

Поэтому героиню этого фильма будут звать Юлия Качалова. По сюжету она приехала в Москву из небольшого города и своими силами смогла добиться большого успеха в шоу-бизнесе, рассказал режиссер в интервью РИА ФАН.

При этом ему пришлось изменить имена всех персонажей в фильме — это позволит ему обойти нарушение авторских прав и интеллектуальной собственности. По словам Загорского, «изюминкой» его проекта станет то, что все герои будут очень похожими на реальных персонажей этой истории. А вымышленные имена будут максимально созвучные с настоящими именами.

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Андрей решил сделать буквально всё, чтобы добиться максимального сходства персонажей с реальными людьми. В его картине появится даже двойник Аллы Пугачёвой — певица Мирабелла Стрельцова, которая является и визуальным, и даже вокальным двойником Аллы Борисовны.

В фильме Пугачеву будут звать Анной.

Загорский дал понять, что его картина получится очень эффектной.

«В фильме „Буду рядом“ главной героиней будет Юлия Качалова. Мы потеряли всякую надежду найти компромисс (…) Мы решили сделать ход конем, и нам уже точно никто не сможет ничего юридически предъявить (…) Она (Стрельцова — прим. ред.) исполняет в моей картине роль известной российской певицы Анны Борисовны… Одно лицо, один голос. Все это вживую», — заявил режиссер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский блогер Гоген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в том, что Примадонна — «настоящая». Он считает, что Аллы Борисовны давно нет, и вместо нее выступают двойники.

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