Украина

У Зеленского обещают ускорить рост экономики при помощи кредитов: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по определению приоритетных шагов для оживления банковского кредитования как одной из предпосылок ускорения роста украинской экономики. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков и банковского сообщества.

Также к обсуждению присоединились руководители правоохранительных органов. По словам премьер-министра, финансово-экономический блок правительства планирует сконцентрировать усилия на очистке государственных банков от неработающих кредитов.

Во-первых, через инструмент реструктуризации обязательств заемщиков, который на сегодня работает.

Во-вторых, через реализацию банками проблемных активов, в частности через применение механизмов голландских аукционов с параллельным развитием полноценного рынка вторичных финансовых активов.

В-третьих, через дальнейшее отстаивание интересов государства в судах Украины и за рубежом для возврата средств, задолженных бывшими владельцами банков и связанными с ними лицами

Министр финансов подчеркнула важность системы корпоративного управления в государственном банковском секторе.

«Наш приоритет — работающие и эффективные наблюдательные советы государственных банков, без которых невозможно внедрение утвержденной правительством программы развития и стратегии реформирования государственного банковского сектора. Решение проблемы неработающих кредитов и налаживания активного кредитования — задача всех звеньев корпоративного управления государственных банков», — сказала она.

По словам президента, еще одной преградой на пути к восстановлению кредитования является несовершенная судебная реформа.

«Суды являются независимыми, и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, однако это не означает, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а исполнение решений судов должно осуществляться неукоснительно, никаких стоп-листов.

«Поэтому судебная реформа так же остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования», — отметил глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом правительстве уже неоднократно заявляли о скором приходе в Украину зарубежных инвестиций и резком снижении кредитных ставок. В частности, выступая в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что новое правительство ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. По его словам, для ускорения экономического роста необходимы дешевые финансовые ресурсы. Алексей Гончарук считает реальным в следующем году снизить ставки по ипотеке в гривне до 12−13%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter