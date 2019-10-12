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Украина

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходных

7:25 12 октября 2019 53
осень
Инф. «ФАКТОВ»

Как и обещали синоптики, в ближайшие три выходных дня в Украине будет теплая и сухая погода, с достаточно высокой температурой воздуха.

В субботу, 12 октября, на всей территории установится теплая погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5−10 м / с. Температура ночью 4−9 градусов тепла, а днем 13−18 со знаком «плюс». В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до +21 градуса.

В Киеве днем будет + 16 — + 18 градусов, ночью — + 7 + 9.

В воскресенье 13 октября станет еще теплее — до 21−22 градусов днем. Чуть прохладнее погода ожидается лишь в восточных областях, а также в Сумской и Черниговской. День обещает быть малооблачным, без осадков.

На праздник Покрова и День защитника Украины, 14 октября, день будет солнечным, безветренным. По всей территории Украины столбики термометров днем поднимутся выше 20 градусов, а в отдельных регионах возможны и +25.



По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, заморозки в Украине начнутся с середины октября. Но самые серьезные заморозки в северных областях стоит ожидать в третьей декаде месяца.

Как отмечаете еще один народный синоптик Владимир Деркач, начало ноября обещает быть ясным и теплым, временами возможны небольшие дожди. В первой декаде температура что днем, что ночью будет плюсовой. Вторая десятидневка ноября будет холодной и может начаться небольшими осадками. Ночью возможны заморозки. В средине месяца на несколько дней потеплеет. Дальше придет ощутимое похолодание со снегом. Этот холод захватит и третью декаду, которая также отметится осадками разной интенсивности, а в некоторые дни — очень обильными. Температура воздуха будет ниже нуля.



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