- 09:39 В польском Вроцлаве поклонникам украинки Ольги Токарчук разрешили два дня бесплатно ездить в общественном транспорте
- 09:25 В эфире российского радио прозвучали правда о войне на Донбассе и "Слава Украине!"
- 09:17 Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн дебютный бой украинца в супертяжеловесах
- 08:46 «Хвастается навыками в фехтовании»: сеть насмешило видео, в котором младший сын королевы Елизаветы режет торт
- 08:39 "Слуга народа" подтвердил, что без Зеленского партия провалилась бы на выборах
- 08:38 Украинец Сиренко в первом раунде разбил в кровь лицо чемпиону Италии: видео боя
- 08:13 81-летняя кинозвезда Джейн Фонда арестована и в наручниках доставлена в участок: видео попало в сеть
- 08:13 «Дубль» Малиновского в ворота Литвы фактически принес Украине путевку на Евро-2020: хроника матча, видео голов
- 08:11 "Украинагейт": обнаружилась связь "агентов Джулиани" со скандальным украинским бизнесменом
- 07:50 Где смотреть онлайн Украина — Португалия: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 07:48 Гламурное платье от Vera Wang с кроссовками: Хейли Болдуин показала еще два наряда со свадьбы с Джастином Бибером
- 07:46 Калифорния в огне: из-за масштабных пожаров эвакуированы 100 тысяч человек
81-летняя кинозвезда Джейн Фонда арестована и в наручниках доставлена в участок: видео попало в сеть
81-летняя американская кинозвезда Джейн Фонда была арестована и доставлена в наручниках в полицейский участок. Видео ее задержания, которое произошло на ступеньках здания американского Капитолия в Вашингтоне, попало в сеть. На нем полицейский ведет актрису к машине. Фонда выделялась из толпы единомышленников своим роскошным красным пальто.
.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol… The moment it happened…@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN— Mike Valerio (@MikevWUSA) October 11, 2019
Известная общественная активистка Джейн присоединилась к акции протеста, призванной привлечь внимание к изменениям климата. Фонда была не только участницей, но и одним из организаторов мероприятия.
Это уже третий арест Джейн возле стен Капитолия.
Фонда пояснила пользователям сети, что ее вдохновляет юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, которой прочили Нобелевскую премию мира, но награда в итоге досталась не ей. «Как сказала Грета Тунберг, „наш дом в огне“, и бы должны действовать соответственно», — написала ветеранша Голливуда.
Фонда пообещала протестовать у Капитолия каждую пятницу (по примеру забастовок Греты у здания шведского парламента) — в любую погоду. И призвала к ней присоединиться.
Фонда — не единственная в Голливуде поклонница 16-летней Греты. Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер одолжил Грете Тунберг электрокар.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.