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81-летняя кинозвезда Джейн Фонда арестована и в наручниках доставлена в участок: видео попало в сеть

81-летняя американская кинозвезда Джейн Фонда была арестована и доставлена в наручниках в полицейский участок. Видео ее задержания, которое произошло на ступеньках здания американского Капитолия в Вашингтоне, попало в сеть. На нем полицейский ведет актрису к машине. Фонда выделялась из толпы единомышленников своим роскошным красным пальто.

Известная общественная активистка Джейн присоединилась к акции протеста, призванной привлечь внимание к изменениям климата. Фонда была не только участницей, но и одним из организаторов мероприятия.

Это уже третий арест Джейн возле стен Капитолия.

Фонда пояснила пользователям сети, что ее вдохновляет юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, которой прочили Нобелевскую премию мира, но награда в итоге досталась не ей. «Как сказала Грета Тунберг, „наш дом в огне“, и бы должны действовать соответственно», — написала ветеранша Голливуда.

Фонда пообещала протестовать у Капитолия каждую пятницу (по примеру забастовок Греты у здания шведского парламента) — в любую погоду. И призвала к ней присоединиться.

Фонда — не единственная в Голливуде поклонница 16-летней Греты. Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер одолжил Грете Тунберг электрокар.



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