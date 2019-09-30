Голливудский актер подарил экоактивистке Грете Тунберг дорогой электрокар (фото)

Мир

Знаменитого голливудского актера Арнольда Шварценеггера так впечатлила эмоциональная речь 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН и ее жизненная позиция, что он преподнес девушке роскошный подарок. Он презентовал ей дорогой электромобиль Tesla Model 3 из личного автопарка. Теперь девушка сможет передвигаться по Америке на удобном электрокаре.

Представитель Шварценеггера рассказал, что ранее актер уже общался с Тунберг и попросил ее обращаться к нему, если ей будет нужна какая-то помощь с организацией поездок по Западной Америке. 27 сентября Грета на Tesla отправилась в Монреаль на митинг, который собрал более 500 тысяч человек.

Напомним, Грета активно выступает против климатических изменений. Она принципиально не пользуется транспортом, который вредит экологии. В родном Стокгольме она и все члены ее семьи ездят на велосипедах. Для более дальних поездок Тунберги используют поезда. Даже на саммит ООН в Нью-Йорке Грета прибыла на яхте.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Арнольд Шварценеггер удивил сеть странным фото младшего сына Кристофера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter