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Усик – Уизерспун: украинец оказался легче соперника на 12 кг (фото, видео)
В Чикаго прошла церемония взвешивания перед боем украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) и американца Чазза Уизерспуна (38 побед, 29 из них — нокаутом, 3 поражения), которой завершалась программа предшествующих поединку регламентных мероприятий.
Наш соотечественник накануне своего долгожданного дебюта в супертяжелом дивизионе не преодолел отметку в 100 кг, остановившись на показателе 97,5 кг. Его соперник заметно превзошел Александра в весе — цифры на весах под Чаззом показали 109,8 кг.
Напомним, что поединок пройдет на Wintrust Arena в Чикаго в ночь с 12 на 13 октября, ориентировочное начало — в 05:30 по киевскому времени.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ УСИК — УИЗЕРСПУН.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по какому каналу можно посмотреть в прямом эфире дебютный бой Усика в супертяжелом дивизионе.
Фото K2 Promotions
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