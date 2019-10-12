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Спорт

Усик – Уизерспун: украинец оказался легче соперника на 12 кг (фото, видео)

10:53 12 октября 2019 39
Усик – Уизерспун: украинец оказался легче соперника на 12 кг (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Чикаго прошла церемония взвешивания перед боем украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) и американца Чазза Уизерспуна (38 побед, 29 из них — нокаутом, 3 поражения), которой завершалась программа предшествующих поединку регламентных мероприятий.

Наш соотечественник накануне своего долгожданного дебюта в супертяжелом дивизионе не преодолел отметку в 100 кг, остановившись на показателе 97,5 кг. Его соперник заметно превзошел Александра в весе — цифры на весах под Чаззом показали 109,8 кг.

Напомним, что поединок пройдет на Wintrust Arena в Чикаго в ночь с 12 на 13 октября, ориентировочное начало — в 05:30 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ УСИК — УИЗЕРСПУН.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по какому каналу можно посмотреть в прямом эфире дебютный бой Усика в супертяжелом дивизионе.

Фото K2 Promotions

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