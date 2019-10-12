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После длительного перерыва в Украину вернулась известная авиакомпания: куда будут летать
Мультинациональная авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) после 8-летнего перерыва объявила о возобновлении своих рейсов в Украину.
Авиаперевозчик с 26 октября 2019 года будет летать из Осло в Киев три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Билеты продаются по цене от 150 евро в обе стороны по самому дешевому тарифу, пишет Аavianews.
Рейсы будут совершаться между крупнейшими аэропортами Осло и Киева — «Гардермуэн» и «Борисполь».
По информации издания, обслуживание на борту и структура тарифов SAS напоминает сервис бюджетных авиакомпаний.
Тариф эконом-класса, один из которых (Light) предусматривает перевозку только ручной клади. Второй (Smart) включает перевозку 23 кг багажа.
Стандартная норма ручной клади позволяет бесплатно брать на борт один предмет весом до 8 кг и с габаритами до 55×40×23 см. Дополнительно можно взять небольшую вещь, например, сумку для ноутбука с размерами не более 40×30×15 см.
Регистрация в аэропорту и печать посадочных талонов является бесплатной для всех пассажиров.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце апреля пилоты, работающие в SAS, устроили масштабную забастовку, требуя повышения зарплат. В связи с этим перевозчик был вынужден отменить более тысячи рейсов в аэропортах Скандинавии.
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