Он растерян: источник рассказал о страхе главаря "ДНР" Пушилина

Украина

После заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября, где сторонами была согласована т.н. «формула Штайнмайера» для прекращения военных действий на Донбасса на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской области впали в панику. Несмотря на смелые заявления Пушилина и Пасечника для прессы о том, что Киев им не указ, главарь «ДНР» впал в ступор.

Об этом «ФАКТАМ» рассказал источник в Донецке на условиях анонимности. По словам дончанина Виктора Ивановича, который долгие годы занимал должности в госструктурах в Донецке, во властных коридорах царит паника.

По его словам, одна из действующих чиновниц прямо призналась ему, что «власти» не знают, как объяснить людям, что выборы пройдут по украинским законам, а «мэрам» оккупированных городов категорически запретили задавать главе «ДНР» любые вопросы о подписанных в Минске бумагах.

«Пушилин очень растерян и старается ничего лишнего не ляпнуть»", — рассказала женщина.

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Пушилин испугался, а вата винит Путина в предательстве: что говорят в Донецке о «формуле Штайнмайера».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как Пушилина включили в число 100 великих людей Донбасса.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter