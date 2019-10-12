Умер культовый американский актер, любимец Тарантино и Линча (фото)

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В пятницу, 11 октября, в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался от рака мозга известный американский актер Роберт Форстер. Его карьера началась в конце 60-х, а последней работой стала роль в фильме «Эль Камино», который является продолжением культового криминального сериала «Во все тяжкие». По иронии судьбы актер умер в день премьеры этой картины.

Роберт Уоллес Форстер-младший родился 13 июля 1941 года в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. В школе посещал кружок танцев, неплохо пел. Однако родители настояли на том, чтобы их сын пошел учиться в университет на психолога. Роберт в тайне от них студентом посещал драматический кружок. В результате ему удалось получить небольшую роль в знаменитом мюзикле «Вестсайдская история».

За ней последовало еще множество эпизодических ролей и приглашений участвовать в бродвейских постановках. В 1967 году Форстер окончательно решил связать свою жизнь с кинематографом и перебрался в Лос-Анджелес. Там он устроился обычным рабочим на студию 20th Century Fox. И тут же неожиданно получил роль в картине «Блики в золотом глазу», став партнером легендарных Элизабет Тейлор и Марлона Брандо!

Кадр из фильма "Каскадеры" 1977 года

Только через 10 лет актер получил свою первую в карьере главную роль. Он сыграл в картине «Каскадеры», которая с успехом прошла также и в советском прокате. Далее последовал период съемок в фильмах ужасов и боевиках — «Черная дыра», «Аллигатор», «Отряд «Дельта». Все эти картины ждал большой коммерческий успех.

Однако затем про Форстера словно забыли. Если ему и удавалось сняться, то это были небольшие роли в посредственных фильмах. Возвращение Роберта в мейнстрим произошло в 1997 году благодаря Квентину Тарантино. Он уже приобрел статус культового режиссера, а также репутацию кинематографиста, который дает вторую жизнь известным в прошлом актерам. В «Криминальном чтиве», например, Джон Траволта блестяще сыграл наемного убийцу, и это дало невероятный толчок его карьере. Собравшись снимать «Джеки Браун», Тарантино решил дать главную женскую роль актрисе Пэм Гриер. А потом пригласил на роль поручителя под залог Форстера. И угадал на все сто! За эту роль актер номинировался на премию «Оскар».

Пэм Гриер и Роберт Форстер в риминальной драме "Джеки Браун"

После Тарантино с Робертом решил активно поработать другой культовый режиссер — Дэвид Линч. Актер получил у него роль в картине «Малхолланд драйв». Затем Линч снял Форстера в «Твин Пикс» (художественный фильм, вышедший в 2017 году).

Роберт был женат дважды. С первой супругой Джун Провенцано он познакомился, когда учился в университете в Рочестере. Они прожили вместе девять лет. Джун родила трех дочерей. Второй женой актера стала Зивия Форстер. Их брак оказался коротким — два года. У актера остался также внебрачный сын Роберт Форстер III. Он родился в 1965 году, еще до того, как Форстер женился на Провенцано.

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