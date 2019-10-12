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Происшествия

В Киеве охранники супермаркета жестоко расправились с воришкой: видео беспредела

13:08 12 октября 2019 55
охранники бьют вора
Инф. «ФАКТОВ»

В киевском супермаркете «Фора» возле станции метро «Лукьяновская» охранники сами наказали вора, укравшего бутылку рома. Ранее в «Червоном маркете» на Фестивальном сотрудники тумаками выгнали воровку.

Видео с избиением в «Форе» опубликовал ресурс «Киев Оперативный» в Facebook.

В ролике видно, как сотрудники охранной фирмы наносят удары в лицо вору, сам он лежит в это время на полу.

«Возле станции метро „Лукьяновская“ в „Форе“ орлы из охранной компании „Венбест“ избили мужчину, который похитил ром. Разве им можно так делать?» — подпись под видео.

Комментаторы были неоднозначны в своих оценках о происходящем. Некоторые поддержали охранников, считая, что только так и можно учить воров. Некоторые пишут, что охранники «заработали себя статью» за превышение служебных полномочий. Есть люди считающие, что нужно поступать по закону, а не «по понятиям». Охранники не имели права поднимать руку на человека, их дело «охранять покупателей от маргиналов».

«ФАКТЫ» неоднократно писали о действиях полицейских, которые превышают свои служебные полномочия в отношении задержанных.

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