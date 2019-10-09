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Происшествия

В Киеве устроили самосуд над наглой воровкой: в сеть попало видео происшествия

9:52 9 октября 2019 163
воровка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве сотрудники одного из магазинов, не дожидаясь полиции, сами наказали и выгнали воровку. Напомним, в одном из торговых центров Киева мошенницы обманули продавщицу на 2500 гривен.

Инцидент произошел в «Червоном маркете» на Фестивальном. Видео опубликовал «Киев Оперативный»

На ролике видно, как женщину в белой куртке и шапке, возможно, слегка подвыпившую, выгоняют из магазина и отбирают у нее украденный товар. Помогали продавцам и покупатели, указывая, куда воровка спрятала мелкие предметы.

В сети считают, что сотрудники торговли поступили правильно -учить воров нужно так. Есть и такие, кто утверждает, что руки продавцы не должны были распускать, а дождаться полицию.

Вместе с тем, «Червоний маркет» уже извинился за поведение своих сотрудников.

На днях в Киеве произошла кража в детском саду. Ее совершила женщина, которая якобы пришла записать своего ребенка в садик.

Ранее сообщалось, что в Киевской области была разоблачена банда воров, которую возглавлял старший лейтенант полиции.

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