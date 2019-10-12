- 15:46 Предложенный Герусом пересмотр зеленых тарифов отпугнёт инвесторов от Украины
- 15:27 Новый обмен пленными: Пристайко рассказал подробности
- 15:11 Православная церковь Греции признала ПЦУ: что это значит
- 14:45 Придумали болезнь неизлечимую: родственников Заворотнюк заподозрили во лжи
- 14:37 "Украинагейт": посла США в Украине срочно вызывают в Конгресс для дачи показаний на Трампа
- 14:16 Поберегись: ГСЧС предупредила киевлян о сильном ветре
- 14:07 Дело Маркива: в Италии суд присяжных объяснил суровый приговор украинскому нацгвардейцу
- 14:03 За нарушение дисциплины забрала у лицеисток косметику, — командир первого в Украине взвода девочек
- 13:43 Леся Никитюк удивила ярким цветом волос и страстным поцелуем с девушкой
- 13:36 «Захар Беркут» с Робертом Патриком и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 13:28 В Киеве спасатели с трудом отыскали труп пенсионерки в квартире, под потолок заваленной мусором
- 13:13 Лезут через заборы: семья Заворотнюк начала охоту на журналистов
Православная церковь Греции признала ПЦУ: что это значит
Православная церковь Греции (официальное название — Элладская Православная Церковь) признала Православную церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием. Об этом сам Епифаний сообщил в Facebook.
Это произошло в субботу, 12 октября, в Афинах — на соборе Священного Синода ЭПЦ.
«Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решением Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальной церкви во всех сферах», — написал митрополит Епифаний.
Отметим, греческая православная церковь является одной из крупнейших православных поместных церквей. По числу своих членов (почти 10 миллионов человек) она занимает третье место в мире после Русской и Румынской православных церквей.
История греческого Православия насчитывает почти две тысячи лет.
Во второй четверти XIX века, после освобождения части Греции от османского ига и создания независимого Греческого государства, Элладская православная церковь стала автокефальной. Однако в разных частях Греции действует различный церковный режим. Восемьдесят епархий входят в состав автокефальной Элладской православной церкви, первоиерархом которой с 2008 года является Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. В Греции находится также монашеская республика на Святой Горе Афон. Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, которое подчиняется Константинопольскому патриарху.
Напомним, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ. С этого дня Православная церковь Украины стала независимой равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.
Как сообщали «ФАКТЫ», ПЦУ уже признала Кипрская церковь, которую как и Элладскую, и Румынскую, считают близкими Константинополю.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.