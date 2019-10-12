Украина

Православная церковь Греции признала ПЦУ: что это значит

Православная церковь Греции (официальное название — Элладская Православная Церковь) признала Православную церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием. Об этом сам Епифаний сообщил в Facebook.

Это произошло в субботу, 12 октября, в Афинах — на соборе Священного Синода ЭПЦ.

«Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решением Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальной церкви во всех сферах», — написал митрополит Епифаний.

Отметим, греческая православная церковь является одной из крупнейших православных поместных церквей. По числу своих членов (почти 10 миллионов человек) она занимает третье место в мире после Русской и Румынской православных церквей.

История греческого Православия насчитывает почти две тысячи лет.

Во второй четверти XIX века, после освобождения части Греции от османского ига и создания независимого Греческого государства, Элладская православная церковь стала автокефальной. Однако в разных частях Греции действует различный церковный режим. Восемьдесят епархий входят в состав автокефальной Элладской православной церкви, первоиерархом которой с 2008 года является Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. В Греции находится также монашеская республика на Святой Горе Афон. Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, которое подчиняется Константинопольскому патриарху.

Напомним, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ. С этого дня Православная церковь Украины стала независимой равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.

Как сообщали «ФАКТЫ», ПЦУ уже признала Кипрская церковь, которую как и Элладскую, и Румынскую, считают близкими Константинополю.

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