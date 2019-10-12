Происшествия

ЧП в киевском Институте сердца: молодой пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа и остался жив

В Киеве совершил попытку суицида 26-летний пациент Института сердца. Инцидент произошел в рано утром в субботу, 12 октября, по адресу улица Братиславская, 5а. Напомним, в минувшую субботу, 5 октября, в Киеве пожилая женщина выбросилась из окна 4 этажа многоэтажного дома и погибла.

Парень выпрыгнул из окна медицинского учреждения на 4 этаже, но остался жив, сообщает Информатор.

Теперь он с многочисленными травмами госпитализирован.

Причины и детали инцидента выясняет полиция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагическом инциденте в Варшаве, где гражданин Украины стал жертвой самоубийцы. Выяснилось, что погибший учился в польском вузе.

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