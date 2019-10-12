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Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в московском аэропорту "Шереметьево" (видео)
В московском аэропорту «Шереметьево» опоздавший на рейс пассажир разнес стойку регистрации. Это произошло после того, как он попытался прорваться к самолету без регистрации через заблокированные двери. Напомним, чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева в США высадили с самолета из-за неадекватного поведения.
Как видно на опубликованном в сети видео, датированном 10 октября, остановить хулигана не смогли даже сотрудники безопасности аэропорта, пока один из них не применил бойцовский прием.
Дебошира доставили в отделение полиции.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как рейс «Аэрофлота» из Барселоны в Москву был вынужден совершить экстренную посадку в варшавском аэропорту имени Шопена из-за дерзкого поведения пассажира бизнес-класса, 36-летнего россиянина.
А еще ранее скандальный российский актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, возвращавшегося в Россию из аннексированного Крыма.
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