Тайфун "Хагибис" в Японии: число жертв стихии значительно возросло

Мир

В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли не менее 18 человек. Еще 13 пропали без вести. По меньшей мере 149 человек получили ранения.

Тайфун коснулся префектур Канагава, Точиги, Гумма, Иватэ, Мияги, Фукусима, Тиба и Сайтама, пишет «Украинская правда» со ссылкой на NHK.

В настоящее время власти страны пытаются определить общее количество пострадавших. В результате тайфуна около 200 тысяч домохозяйств в районе Токио и близлежащих районах остались без электричества.

В настоящее время «Хагибис» наблюдается у берегов восточной Японии. Тайфун может стать самым мощным в Японии с 1958 года, когда тайфун «Ида» унес жизни более 1,2 тысячи человек.

Как писали «ФАКТЫ», недавно произошло сильнейшее наводнение на юго-востоке Испании, начавшееся после сильных ливней. Тогда улицы и дороги превратились в реки.

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