Ракетный эсминец НАТО вошел в Одесскую гавань (фото)

Украина

В акваторию Одесского морского порта 13 октября с дружественным визитом зашел ракетный эсминец USS Porter (DDG-78). На рейде его встречали катер морской охраны и катер ВМС ВСУ. Porter принял на борт несколько украинских офицеров, которые наблюдали за морскими и якорными операциями.

С помощью двух морских буксиров эсминец пришвартовался к причалу Карантинного мола.

По сообщению пресс-службы флота США, со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти, заход эсминца — плановый, нацелен на то, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству.

«Эта плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и черноморскими партнерам», — приводятся слова вице-адмирала.

Как отмечается, это плановый визит в рамках постоянного присутствия США в Черном море и поддержки американских партнеров по региону.

«Очень приятно вернуться в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления морской стабильности, совместной готовности и военно-морского потенциала с нашими партнерами в регионе. Этот визит позволяет нашему экипажу познакомиться с богатой историей Украины», — сказал Томас Ралстон, исполнительный офицер корабля США.

Как писали «ФАКТЫ», вечером 12 октября американский эсминец DDG78 Porter с управляемым ракетным вооружением миновал проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в Черное море.

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