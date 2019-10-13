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Ракетный эсминец НАТО вошел в Одесскую гавань (фото)
В акваторию Одесского морского порта 13 октября с дружественным визитом зашел ракетный эсминец USS Porter (DDG-78). На рейде его встречали катер морской охраны и катер ВМС ВСУ. Porter принял на борт несколько украинских офицеров, которые наблюдали за морскими и якорными операциями.
С помощью двух морских буксиров эсминец пришвартовался к причалу Карантинного мола.
По сообщению пресс-службы флота США, со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти, заход эсминца — плановый, нацелен на то, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству.
«Эта плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и черноморскими партнерам», — приводятся слова вице-адмирала.
Как отмечается, это плановый визит в рамках постоянного присутствия США в Черном море и поддержки американских партнеров по региону.
«Очень приятно вернуться в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления морской стабильности, совместной готовности и военно-морского потенциала с нашими партнерами в регионе. Этот визит позволяет нашему экипажу познакомиться с богатой историей Украины», — сказал Томас Ралстон, исполнительный офицер корабля США.
Как писали «ФАКТЫ», вечером 12 октября американский эсминец DDG78 Porter с управляемым ракетным вооружением миновал проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в Черное море.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!