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Украина

Не создавайте картинку для росТВ: Зеленский обратился к украинцам

20:11 13 октября 2019 147
Не создавайте картинку для росТВ: Зеленский обратился к украинцам
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом быть едиными и достойными своих мужественных предков. Соответствующую запись глава государства оставил в своем Facebook. Напомним, на 14 октября в Киеве назначен многотысячный Марш протеста.

Он напомнил, что на 14 октября в столице и других городах Украины назначены акции и вече, и в связи с этим призвал и правоохранителей, и активистов соблюдать закон и проявлять толерантность.

«Я призываю каждого представителя сил правопорядка уважать конституционное право граждан на мирный протест. Гарантировать их безопасность. Завтра вы должны показать, что вы — силы правопорядка демократического, европейского образца», — призвал Зеленский силовиков.

Активистов же он заверил в том, что Украина является свободным и демократическим государством, «где каждый имеет право быть услышанным». Он также отметил, что понимает страх бывших военных относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

«Вы неоднократного говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого. Я знаю это и уверяю вас — только так и будет», — заявил Зеленский, выразив пожелание участникам акций не поддаваться на провокации тех, кто «очень хочет создать красноречивую картинку для росТВ».

Напомним, ранее руководители МВД, СБУ и СНБО Украины обратились к украинцам с совместным заявлением перед Днем защитников Украины.

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