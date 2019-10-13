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День защитника Украины: украинцев предупредили о возможных провокациях
Руководители трех силовых ведомств Украины — МВД, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны — призвали участников акций, назначенных на День защитника Украины 14 октября не позволять манипулировать собой.
«Завтра — день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем раскола и слабости. … Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас „в темную“, нести деструкцию», — говорится в совместном заявлении Арсена Авакова, Ивана Баканова и Алексея Данилова.
В МВД и СБУ отдельно заверили, что правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции и рассчитывают на бдительность участников массовых акций.
«Общий враг никуда не делся — вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации», — предупредили силовики.
Напомним, в понедельник, 14 октября, в День Покрова и День защитника Украины, ветераны АТО снова намерены провести в Киеве акцию «Нет капитуляции».
Предыдущая акция состоялась в Киеве 5 октября.
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