Происшествия

В центре Киева столкнулись две «евробляхи», есть пострадавшие: эксклюзивные фото с места ДТП

Это серьезное ДТП произошло практически в центре Киева около полудня в воскресенье, 13 октября, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры.

Как рассказали «ФАКТАМ» свидетели аварии, водитель Mercedes-Benz австрийской регистрации двигался по бульвару Шевченко и вдруг решил «проскочить» перекресток на красный сигнал светофора.

И как раз в этот момент на перекресток выехал Opel польского регистрации, работающий в режиме такси. Его водитель поворачивал на Петлюры, видимо везя пассажиров на Центральный железнодорожный вокзал.

Удар был такой силы, что такси развернуло, а в Mercedes смяло практически переднюю часть. Водитель был госпитализирован — медики «скорой» диагностировали перелом ноги. А таксисту оказали помощь на мести, он от госпитализации отказался.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Хмельницком виновником страшной автокатастрофы стал пьяный полицейский из Киева.

Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО



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