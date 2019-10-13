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В центре Киева столкнулись две «евробляхи», есть пострадавшие: эксклюзивные фото с места ДТП
Это серьезное ДТП произошло практически в центре Киева около полудня в воскресенье, 13 октября, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры.
Как рассказали «ФАКТАМ» свидетели аварии, водитель Mercedes-Benz австрийской регистрации двигался по бульвару Шевченко и вдруг решил «проскочить» перекресток на красный сигнал светофора.
И как раз в этот момент на перекресток выехал Opel польского регистрации, работающий в режиме такси. Его водитель поворачивал на Петлюры, видимо везя пассажиров на Центральный железнодорожный вокзал.
Удар был такой силы, что такси развернуло, а в Mercedes смяло практически переднюю часть. Водитель был госпитализирован — медики «скорой» диагностировали перелом ноги. А таксисту оказали помощь на мести, он от госпитализации отказался.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Хмельницком виновником страшной автокатастрофы стал пьяный полицейский из Киева.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО
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