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В Минэкономики объяснили ситуацию с «приостановкой» переговоров с МВФ
Переговоры с Международным валютным фондом не приостановлены, переговорный процесс продолжается.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.
По его словам, появившаяся в Reuters цитата замглавы НБУ Екатерины Рожковой «обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка» — неправда.
«Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ. Более того, в вопросе ПриватБанка нет никаких нарушений договоренностей с МВФ. Идут суды между государством и бывшими владельцами», — пишет министр.
Также Милованов указывает, что государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков, и никаких решений или действий не в пользу государства не принято.
Кроме того, чиновник добавил ссылку на пост Рожковой, в котором говорится, что переговоры продолжаются.
Она, в свою очередь, пишет о том, что «неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться».
Также Рожкова утверждает, что скоро команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в Ежегодном встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке.
Как известно, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12−26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о ситуации с «ПриватБанком». При этом он пообещал, что в вопросе «Приватбанка» будет защищать страну, только интересы Украины. Также президент Украины отметил, что многое будет зависеть от результата судебного разбирательства по «ПриватБанку».
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