Земля на грани катастрофы: названа причина

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Ученые, изучающие последствия выбросов метана из подводной вечной мерзлоты в Северном Ледовитом океане, на этой неделе объявили, что в Восточно-Сибирском море они обнаружили площадь в 50 квадратных футов, «кипящую от пузырьков метана», пишет издание СП.

«Это самая мощная утечка, которую я когда-либо мог наблюдать. Никто никогда не фиксировал ничего подобного», — сказал ведущий ученый Игорь Семилетов, обозначая пузыри метана, поднимающегося с морского дна на поверхность.

Семилетов, российский исследователь, участвовавший в 45 арктических экспедициях, отправился на судне «Академик Мстислав Келдыш» в прошлом месяце в сопровождении ученых из Великобритании, США, Италии, Нидерландов и Швеции.

Об их открытии было объявлено в заявлении российского Томского политехнического университета, в котором Семилетов является профессором. Выводы исследователей из экспедиции и замечания Семилетова были переведены и переданы газетой The Telegraph.

Исследовательская группа экспедиции «Академика Мстислава Келдыша» во главе с Семилетовым отправилась в район Северного Ледовитого океана, известный метановыми «фонтанами», для изучения последствий оттаивания вечной мерзлоты. Вокруг «мощного» фонтана, который они нашли к востоку от острова Беннетта, концентрация метана в атмосфере была более чем в девять раз выше, чем в среднем по миру.

Вечная мерзлота — это смесь почвы, камней и песка, связанных льдом, которая остаётся замороженной в течение двух или более лет подряд. Поскольку человеческая деятельность вызывает повышение глобальной температуры, то вечная мерзлота во всем мире оттаивает, высвобождая древние бактерии и вирусы, а также парниковые газы — такие, как углекислый газ и метан, которые еще больше нагревают планету.

По данным Агентства по защите окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency), у метана более короткий срок жизни в атмосфере, но он лучше улавливает (солнечную — С.Д.) радиацию, поэтому воздействие метана более чем в 25 раз превышает воздействие углекислого газа за 100-летний период.

Эксперты все больше обеспокоены последствиями оттаивания вечной мерзлоты, которая находится под землей и под водой в самых холодных регионах планеты. На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила об «ошеломляющих и драматических» сценах из восточносибирского региона, где «участки многих старых, деревянных зданий уже провисают до земли, превращясь в непригодные для жизни из-за неравномерно оттаивающей земли», а «реки поднимаются и текут быстрее, «сметая целые кварталы».

Описывая открытие фонтана исследователями на основании заявления университета, The Telegraph сообщает: «По словам члена экспедиции Сергея Никифорова, когда исследователи приблизились к «изумрудной» воде фонтана с метаном, они «увидели, как газ поднимается на поверхность из черных глубин моря тысячами игристых нитей».

Они взяли образцы донных отложений, воды и газа, собрав необычайно большие пузыри метана в ведрах, а не в маленьких пластиковых капсулах, и наполнили несколько баллонов под давлением.

На следующий день экспедиция наткнулась на еще одну гигантскую утечку примерно того же размера, хотя обнаружить утечки среди бурных океанских волн обычно «труднее, чем найти иголку в стоге сена», сказал г-н Никифоров.

Результаты экспедиции, также опубликованные в журнале Newsweek, вызвали тревожную реакцию читателей и активистов по всему миру: «Новозеландская глава (т. е. ответвление — С.Д.) движения «Вымирающее восстание» (Extinction Rebellion), которая в начале октября запустила новую волну мирных актов гражданского неповиновения во всем мире, требуя более смелой климатической политики, написала в Твиттере в ответ на открытие экспедиции: «Вот почему вызванные нами разрушения очень незначительны по сравнению с тем, что грядет».

«Это действительно страшно»,— написал Джим Уолш, аналитик по энергетической политике из американской группы Food & Water Watch, ссылаясь на отчет Newsweek. Отмечая обеспокоенность ученых по поводу того, что оттаивание вечной мерзлоты достигает переломного момента, он добавил, что «мы не можем достаточно быстро избавиться от ископаемого топлива».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, старший научный сотрудник Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская считает, что пока что глобальное потепление еще не привело к ужасным последствиям, однако мир семимильными шагами идет к климатической катастрофе.

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