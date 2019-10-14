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«Раскрепостилась»: Дана Борисова снова отправилась в Крым и впервые за долгое время опубликовала фото в купальнике

4:55 14 октября 2019 76
Дана Борисова
Инф. «ФАКТОВ»

Скандально известная российская телеведущая Дана Борисова, засветившаяся в Крыму, но затем посетившая Киев, впервые за долгое время опубликовала фото в купальнике. Об этом пишет российский Пятый канал.

В частности, Дана выложила в Instagram несколько снимков в купальнике, что делает совсем нечасто. 43-летняя женщина отдохнула в отеле в Крыму, где фотограф уговорил ее немного попозировать на пляже. Поделившись результатом съемки, звезда призналась поклонникам, почему в отличие от других красавиц редко публикует фото в купальнике.

«Каждый раз, уезжая на море, обещаю вам выложить фотки в купальнике. Но стесняюсь и сливаюсь», — написала Дана, поблагодарив фотографа, который вдохновил ее раскрепоститься.

Информационный ресурс напоминает, что Борисова пристально следит за своей фигурой, но стандартные методы не помогают ей удержать вес с желаемых рамках. После лечения от наркозависимости в Таиланде она активно следила за своим рационом, благодаря чему смогла похудеть до 51,7 килограмма.

До этого она поправилась из-за приема антидепрессантов. Реабилитация телеведущей проходила в 2017 году, после чего она вернулась к нормальной жизни.

Как известно, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в июле в Украину Дане Борисовой сроком на три года. Поводом для санкций стало посещение россиянкой аннексированного Крыма в 2017 году, о чем она сообщила в соцсетях (через некоторое время пост исчез).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дана Борисова разругалась с балериной Анастасией Волочковой во время съемок программы «Звезды сошлись». Темой для обсуждения в студии стала наркотическая и алкогольная зависимость звезд.

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