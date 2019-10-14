Украина

В Пенсионном фонде рассказали, как определить зарплату для начисления пенсии (формула)

В Украине для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. Об этом пишет издание iFactorсо ссылкой на пояснения Пенсионного фонда.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов (ст. 40 Закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании (далее — Закон).

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Заработная плата (доход) за период страхового стажа до 1 июля 2000 учитывается для исчисления пенсии на основании документов о начисленной заработной плате (доходе), выданных в порядке, установленном законодательством, при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами, а за период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года — по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета.

В случае если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для назначения пенсии военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава заработная плата (доход) исчисляется на основании справки о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаты страховых взносов.

Если сумма страховых взносов, уплаченная исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), к заработной плате для исчисления пенсии учитывается размер минимальной заработной платы.

Заработная плата (доход) для исчисления пенсии определяется по формуле (ст. 40 Закона):

Зп = Зс х (Ск:К), где

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии, в гривнах;

Зс — средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Ск — сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn)

К — страховой стаж за месяцы, которые учтены для определения коэффициента заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Коэффициент заработной платы (дохода) застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа, который учитывается при исчислении пенсии, определяется по формуле:

Кз = Зв: Зс, где:

Кз — коэффициент заработной платы (дохода) застрахованного лица;

Зв — сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом учитывается для исчисления пенсии за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода);

Зс — средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с настоящим Законом учитывается для исчисления пенсии, за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода), а в случае одноразовой уплаты единого взноса в соответствии с частью пятой статьи 10 Закона Украины «о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» — за месяц, в котором заключен договор о добровольном участии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект Государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 гривен. По мнению чиновников Минфина, больший рост «минималки» не соответствовал бы росту производительности.

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